Не выдержал давления и тайно сбежал в США: что известно об отъезде рэпера Vacio из РФ после получения повестки

Адвокат рэпера Vacio вышел на связь с журналистами после того, как появились новости о его отъезде из России. Роман Попов в беседе с Msk1.ru заявил, что ничего об этом не знает. А подруга артиста призналась, что ей он озвучил причину своего поступка.

По словам приятельницы Vacio, он решил не идти в армию, так как в последние месяцы на него «давили». Он также говорил ей, что «не чувствует себя свободным». Поэтому рэпер тайно покинул страну. Ее слова передает Telegram-канал Baza. СМИ сообщили, что сейчас он находится в США.

При этом адвокат исполнителя эту информацию не подтверждает, но и не опровергает. Он отметил, что Vacio его не предупреждал о своем отъезде.

«Мне он такую информацию не предоставлял. Мне ничего об этом неизвестно», - заявил Попов.

Напомним, что после скандальной «голой» вечеринки в декабре прошлого года молодой рэпер согласился на службу в армии. Он сбрил волосы и начал показывать в личном блоге подготовку к весеннему призыву. После новостей о его отъезде из страны сам Vacio пока не выходил на связь.

Ранее рэпер Оксимирон*(признан иноагентом на территории РФ) отреагировал на новость об уголовном деле новой песней.