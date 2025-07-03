Музыкальный критик Соседов сообщил, что время группы «Тату» «безвозвратно ушло»

Музыкальный критик Сергей Соседов сообщил, что время группы «Тату» «безвозвратно ушло». Его слова передает URA.RU.

Группа «Тату» объявила о воссоединении спустя 14 лет. По данным СМИ, коллектив охотно соглашается на частные мероприятия за 10 млн рублей. Уже совсем скоро состоится первый концерт. Однако Соседов не верит в успех группы. По его мнению, в музыкальной индустрии давно другие тренды.

«Время группы «Тату» безвозвратно ушло. Да и девочки изменились — изменились их взгляды на жизнь, их сознание. Им уже не втиснуться в прокрустово ложе старых, давно изношенных музыкальных костюмов», — высказался Сергей.

Ранее Сергей Соседов заявил, что у дочери Жасмин «нет ни таланта, ни умения петь». По его мнению, певица пытается «пропихнуть» наследницу в шоу-бизнес, как это делала в свое время Алла Пугачева с Кристиной Орбакайте. Подробности читайте в этой новости.

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