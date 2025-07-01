«Как Пугачева начала Кристину везде пихать»: Сергей Соседов высказался о детях, попавших на сцену по блату

Сергей Соседов высказался о детях артистов, которые попадают на сцену за счет знаменитых родителей. В беседе с «Общественной службой новостей» музыкальный критик не удивился этой тенденции и в качестве примера привел дочь певицы Жасмин, у которой «нет ни таланта, ни умения петь».

Недавно 13-летняя дочь Жасмин выпустила свой первый музыкальный клип, который неоднозначно восприняли в Сети. Многие посчитали вокальные данные Маргариты сомнительными. Несмотря на критику, известно, что желающая пойти по стопам матери девочка уже подписала контракт одна из ведущих студий страны. Эта новость не удивила Сергея Соседова, который отметил: в последнее время среди артистов стало трендом превращать своих детей в звезд.

«Эту традицию запустили очень давно. Вспомните, как Пугачева начала Кристину везде пихать, куда только можно, и как-то все привыкли к ней и даже смирились с отсутствием у Орбакайте певческих способностей. Еще свежа история с дочкой певицы Алсу, которая якобы в честной борьбе заняла первое место в песенном шоу. Но мы ведь знаем, как было на самом деле», — подчеркнул критик.

Собеседник издания считает, что Жасмин в стремлении тенденциям продвигает наследницу без голоса и таланта за счет связей и денег. Вместе с тем он признался: он даже сочувствует дочери певицы, которая может пострадать от потока критики.

«А что сделала Жасмин? Она всего лишь отдает дань устоявшимся традициям: толкает благодаря своим связям и деньгам свою дочь. Мы все осознаем, что там нет ни таланта, ни умения петь. Но мне в этой истории жаль только девочку, ее просто в комментариях заклюют. А это прямой путь к психическим расстройствам и иным негативным последствиям», — заявил Сергей Соседов.

Журналист заключил: артистка поступит правильно, если позволит своему ребенку реализоваться в другой сфере, не связанной с публичностью.

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