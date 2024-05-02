Музыкальный критик назвал идеально подходящую для «Евровидения» певицу из РФ

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев раскрыл имя идеально подходящей для участия в песенном конкурсе «Евровидение» российской артистки. Об этом пишет The Voice.

Как считает критик, идеально подходящей кандидатурой для участия в конкурсе является Полина Гагарина. Бабичев пояснил, что народные мотивы в композициях певицы всегда очень востребованы на «Евровидении». При этом музыку Гагариной можно назвать достаточно современной, уточнил он.

«Я на «Евровидение» катался с 2007 года. И еще во время первой поездки, когда конкурс проходил в Финляндии, все эксперты, журналисты говорили: «Нам от России, Беларуси, Украины нужны фирменные истории — то, что будет отражать вашу культуру», — поделился продюсер.

Стоит отметить, что в 2022 году Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в «Евровидении».

Ранее певица Манижа рассказала, что наставления Аллы Пугачевой помогли ей на «Евровидении».

Также сообщалось, что Полина Гагарина воссоединилась с бывшим супругом в честь 7-летия их дочери.