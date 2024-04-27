«Счастье!»: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем в день рождения дочери

26 апреля в семье певицы Полины Гагариной был праздник — ее дочери Мии исполнилось семь лет. По этому случаю исполнительница хита «Спектакль окончен» устроила вечеринку. На опубликованных артисткой кадрах в Сети можно заметить и ее бывшего супруга, фотографа Дмитрия Исхакова.

Накануне Полина Гагарина организовала праздник в честь дня рождения дочери Мии. В личном блоге певица поделилась видео с торжества.

«У моей любимой девочки сегодня день рождения. 7 лет!» — написала Полина Гагарина.

Певица украсила дом красными и черными воздушными шарами и подготовила дочери сюрприз. В большой коробке в гостиной именинницу ждал игрушечный зайчик в красном костюме. Девочка не скрывала радостных эмоций от увиденного.

Также Полина Гагарина опубликовала кадры с вечеринки. Сначала дочь артистки была одета в бордовое платье, а затем надела атласный наряд, а еще позже — футболку и брюки. Дополнили образ белые кроссовки. Волосы Мии были уложены в два аккуратных пучка.

На празднике появился и отец девочки — бывший муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков. Примечательно, что экс-супруги выбрали для мероприятия наряды одинаковых оттенков. Певица надела бежевое платье и сапоги в тон и дополнила образ легким макияжем и минималистичными украшениями. Бывший муж артистки выбрал бежевый костюм, который сочетал с черной футболкой и кроссовками в цвет.

Экс-супруги вместе с дочерью позировали для кадра и выглядели счастливыми, так, словно они пара.

«Праздник удался! Счастье! Спасибо ребятам за такой чудесный день», — написала Полина Гагарина.

«Явно артистка растет», «Полина! Такая молодчина, что смогла найти с бывшим мужем общий язык!», «Девочка далеко пойдет, талантливая и харизматичная», — написали подписчики знаменитости.

Ранее сообщалось о том, что Полина Гагарина отреагировала на слухи о паузе в карьере.