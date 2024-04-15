«Девочка моя, значит так»: Манижа рассказала, как Пугачева поддержала ее перед выступлением на Евровидении

Певица Манижа Сангин поделилась историей, как Алла Пугачева позвонила ей в самый сложный момент на Евровидении. Примадонна дала наставления участнице конкурса и помогла ей собраться перед выходом на сцену.

Манижа рассказала об этом в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак». По словам певицы, участие в Евровидении было для нее настоящим стрессом. Она постоянно сталкивалась с хейтом, угрозами и травлей.

В самый сложный момент, по словам Манижи, ей позвонила Пугачева. Певица должна была выходить на сцену через пару часов и сначала не поверила, что с ней общается Примадонна.

«Девочка моя, значит так, запомни одну вещь. Ты работаешь сейчас не для вот этих всех, кто решает. Ты работаешь для людей. Для людей поешь эту песню. Люди — это самое главное. Соберись», — сказала звезда отечественной эстрады.

После общения с Аллой Борисовной Манижа успокоилась. Напутственные слова помогли ей собраться перед выходом на сцену.

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