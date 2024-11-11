«Музыка — язык, у которого нет национальностей»: Зару наградили Орденом Дружбы
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41-летняя певица Зара сообщила, что ее наградили Орденом Дружбы. Артистка показала кадры с награждения в соцсети.
В начале ноября в Екатерининском зале Кремля певицу Зару наградили Орденом Дружбы. Госнаграда присуждена за ее вклад в укрепление межкультурного диалога и сотрудничества между народами. Зара выступает в горячих точках, госпиталях, реализует проекты, направленные социализацию людей с ограниченными возможностями.
«Я родилась в советском Ленинграде, воспитана в традициях Востока. Десятки культур, традиций, народностей являются неотъемлемой частью нашего самобытного государства. Моя деятельность всегда была и будет направлена на объединение людей. Музыка — универсальный язык, у которого нет национальностей», — высказалась Зара.
Алсу, Станислав Бондаренко, Марк Тишман и Марина Юдашкина поздравили певицу с наградой.
Ранее 41-летняя певица Зара показала стройную фигуру в черном платье на премии. Подробности читайте в этой новости.
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