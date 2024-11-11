«Никогда столько не плакала»: звезда Comedy Woman покинула Россию

Актриса призналась, что отправилась в путешествие в ЮАР.

«ЮАР. Я никогда столько не плакала от счастья в поездках... Скоро будет много фото и видео», — поделилась артистка.

Стоит отметить, что в прошлом Медведева раскрыла свое отношение к возможной эмиграции. По ее словам, ей нравится веселить фанатов на русском языке на родине, и она не намерена никуда «сваливать».

Медведева с 2012 года состоит в браке с юмористом, бывшим капитаном команды КВН «СТЭПиКО» Александром Коптелем. В сентябре 2015 года супруги впервые стали родителями, у них родился сын Илья. В октябре 2018 года актриса подарила избраннику еще одного мальчика, его назвали Тимофеем. А в июле 2022 года в семье произошло пополнение, у пары родилась дочь Луиза.

Знаменитость начала свою карьеру в КВН, где выступала с 2003 года. Она была участницей команды «Гламур» в Московской студенческой лиге и команды «Федор Двинятин», однако наибольшую известность ей принесло участие в шоу Comedy Woman.

Ранее стало известно, что уехавшая из России экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Грановская сменила деятельность.