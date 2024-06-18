«Мужик остается крайним»: Ярушин высказался о конфликте с Инстасамкой, отсудившей 2 млн рублей
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Актер Стас Ярушин рассказал, как стал крайним в конфликте двух певиц – Инстасамки и Mia Boyka. Ведущий шоу «МузLoft» прокомментировал информацию о том, что первая отсудила у него два миллиона рублей за исполнение песни. Его слова цитирует VOICE.
Напомним, что недавно в СМИ появилась информация, что Стас должен выплатить компенсацию в размере двух миллионов рублей за неправомерное использование песни Инстасамки «За деньги да» в своем шоу. Композицию исполнила приглашенная звезда Mia Boyka. Актер считает, что он оказался между двух огней.
«Знаете, когда две женщины ругаются — мужик остается крайним. Это их отношения, но почему-то это сказалось на мне», – заявил Ярушин.
Он подчеркнул, что не обижается на рэп-исполнительницу и спокойно относится к происходящему.
«Я вообще об этом суде не знал даже. Я на самом деле вообще не злой даже на Дашу абсолютно. Юристы разбираются», — объяснил актер.
Ранее мы писали о том, что актер Стас Ярушин оказался недоволен первой серией продолжения ситкома «Универ».
Также стало известно о том, что продюсер раскритиковал кавер Инстасамки на песню Кати Лель. Сергей Дворцов поделился мнением о кавере певицы на хит «Мой мармеладный» в беседе с сайтом «Страсти».