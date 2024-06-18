«Мужик остается крайним»: Ярушин высказался о конфликте с Инстасамкой, отсудившей 2 млн рублей

Актер Стас Ярушин рассказал, как стал крайним в конфликте двух певиц – Инстасамки и Mia Boyka. Ведущий шоу «МузLoft» прокомментировал информацию о том, что первая отсудила у него два миллиона рублей за исполнение песни. Его слова цитирует VOICE.

Напомним, что недавно в СМИ появилась информация, что Стас должен выплатить компенсацию в размере двух миллионов рублей за неправомерное использование песни Инстасамки «За деньги да» в своем шоу. Композицию исполнила приглашенная звезда Mia Boyka. Актер считает, что он оказался между двух огней.

«Знаете, когда две женщины ругаются — мужик остается крайним. Это их отношения, но почему-то это сказалось на мне», – заявил Ярушин.

Он подчеркнул, что не обижается на рэп-исполнительницу и спокойно относится к происходящему.

«Я вообще об этом суде не знал даже. Я на самом деле вообще не злой даже на Дашу абсолютно. Юристы разбираются», — объяснил актер.

Ранее мы писали о том, что актер Стас Ярушин оказался недоволен первой серией продолжения ситкома «Универ».

Также стало известно о том, что продюсер раскритиковал кавер Инстасамки на песню Кати Лель. Сергей Дворцов поделился мнением о кавере певицы на хит «Мой мармеладный» в беседе с сайтом «Страсти».