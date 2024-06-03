«Надо перетерпеть»: Стас Ярушин заявил, что его расстроила первая серия нового сезона «Универа»

Первая серия нового сезона сериала «Универ» расстроила актера Стаса Ярушина. Он высказался об этом в личном микроблоге.

Знаменитость отметил, что творческому составу проекта удалось совместить «ситкомовский формат юмора» с киношной драмой. Но, как оказалось, это не сразу вдохновило звезду.

«Начиная смотреть первую серию, я сначала расстроился, но понимая, что она въездная и надо было донести до людей, что будет происходить дальше. Первая серия тяжело воспринимается. Но, как говорит «профессиональный зритель по смотрению сериалов»: «Надо перетерпеть», – признался он.

Стас добавил, что далее сериал стал его «захватывать». Но все же подчеркнул, что каждая линия и история является делом вкуса. Он порассуждал о разных героях и поподробнее рассказал о своем Антоне, которого играет в сериале.

Для начала Ярушин отметил, что не воспринимает всерьез линию Кузи, Маши и Вали, поскольку считает, что в реальной жизни подобная история невозможна.

«Мне сложно говорить со стороны про свою работу, это лучше скажет зритель. Но я доволен. Наше трио получилось очень органичным и настоящим. Эта «линия», после каждой серии заставляла смотреть меня сериал с чувством — а что же будет дальше? И сейчас я хочу, чтобы эта «линия» продолжилась», – добавил артист.

Ранее мы писали о том, что актер Гогунский рассказал о казусе во время поцелуя с Хилькевич в новом «Универе».