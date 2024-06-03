«Бредовая идея»: продюсер раскритиковал кавер Инстасамки на песню Кати Лель

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов поделился мнением о кавере певицы Инстасамки на хит Кати Лель «Мой мармеладный». Его слова приводит сайт «Страсти».

«На мой взгляд, это кринжовая история для Инстасамки. Никакая она не певица. Она девчонка из так называемого народа, блогер, который записывает какие-то видосики: как она ест, ездит на майбахе, и тому подобное. Соответственно, благодаря этому она имеет подписчиков, какую-то славу, ну и, понятное дело, она запела. <…> Эта история для нее скорее не выигрыш, а проигрыш. Для того, чтобы быть нормальной певицей, ей нужно все-таки немножечко поработать над своим имиджем и голосовыми связками», - заявил продюсер.

Дворцов также отметил, что оригинальную версию песни «Мой мармеладный» крайне трудно перепеть.

«Безусловно, мне нравится больше версия в исполнении Кати Лель, потому что «Мой мармеладный» - достаточно хитовый трек, который звучит уже несколько десятков лет. Соответственно, лишь в исполнении Кати этот трек будет адекватным, замечательным, прекрасным. Никакая звезда по имени Инстасамка, блогер, да и еще кто-то не сможет адаптировать данную композицию. <…> Инстасамка вот взялась делать совместный хит с Надеждой Бабкиной, потом сделала ремикс на трек Кати Лель - мне кажется, это немножечко бредовая идея, от слова совсем», - заключил он.

Ранее мы писали, что Инстасамку вычеркнули из программы концерта в Кремлевском дворце.