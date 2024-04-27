Мужчины Пересильд Михаил Тройник и Алексей Учитель не поделили красную дорожку

Мужчины Юлии Пересильд Михаил Тройник и Алексей Учитель не поделили красную дорожку. Об этом сообщает StarHit.

26 апреля состоялось закрытие 46-го Московского международного кинофестиваля. В заключительный день на красной дорожке появились многие звезды.

Среди приглашенных гостей были Алексей Учитель, Анна Пересильд и Михаил Тройник. Как сообщает источник, Алексей и Михаил едва не столкнулись, появившись на красной дорожке друг за другом.

Примечательно, что сама Юлия отсутствовала на мероприятии. Вместо нее на красной дорожке блистала дочь. Анна выбрала для выхода в свет эффектное, но короткое платье от бренда Balenciaga.

Ранее дизайнер оценил гардероб Анны Пересильд. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Курбан Омаров спровоцировал слухи о беременности своей возлюбленной. Бизнесмен показал фото избранницы, на котором заметен округлившийся живот.