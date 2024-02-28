«Заметно отличается от ровесников»: дизайнер оценил гардероб Анны Пересильд
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Анна Пересильд демонстрирует знание модных трендов и соответствие духу времени. Как и каждый подросток, она всегда в курсе, что сейчас модно, а что — вчерашний день. Девушка сформировала собственный стиль, который сочетает в себе элегантность, женственность и немного провокации. Она предпочитает обтягивающие силуэты, подчеркивающие её стройную фигуру, но при этом избегает чрезмерной откровенности. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» дизайнер Наз Маер оценил гардероб Анны.
«Для официальных и вечерних мероприятий Анна выбирает платья с интересными деталями такими, как асимметричные подолы, яркие вырезы, нестандартные декоративные элементы. Она предпочитает нейтральные или пастельные оттенки, но не боится иногда добавить краску в свой образ с помощью ярких акцентов или принтов. В повседневной жизни Анна может предпочесть стильные джинсы с кожаной курткой или жакетом, дополнив образ элегантными туфлями или ботильонами на высоком каблуке. Актриса умело играет с аксессуарами, подбирая украшения, которые дополняют наряд, но не отвлекают от основного образа. Ее стиль можно охарактеризовать как сбалансированный, женственный и с изюминкой, который подчеркивает индивидуальность и харизму», — высказался эксперт.
Наз Маер
Дизайнер
В проекте «Слово пацана» Анна сыграла одну из ключевых ролей. 14-летняя актриса воплотила на экране образ школьницы по имени Айгуль, в которую без ума влюбился хулиган Марат. И фанаты не могли налюбоваться, как естественно и безупречно она вписалась в атмосферу проекта. Влияние на ее стиль оказала эстетика 80-х и 90-х.
«Очень удачным считаю также выход в компании мамы на премьеру сериала в минималистичном, но ярком образе из мини-юбки в пайетках и белой рубашки. Однако мое внимание привлекла не только юбка. Безупречная укладка с эффектом влажных волос стала идеальным дополнением к её стильному наряду. Гладкие, блестящие пряди добавили образу изысканности и загадочности», — заявил дизайнер.
Наз Маер
Дизайнер
В отличие от мамы, Анна не так охотно носит наряды российских дизайнеров, предпочитая консервативные люксовые бренды. К примеру, она не раз была замечена в нарядах бренда Chanel.
«Примечательно, что в макияже она предпочитает ту же утонченную эстетику и максимальную естественность, чем заметно отличается от своих ровесников, которые сегодня любят все яркое и безумное: от ногтей экстремальной длины до помад кислотных оттенков», — резюмировал Наз.
Наз Маер
Дизайнер