Курбан Омаров спровоцировал слухи о беременности своей возлюбленной

Напомним, до этого Омаров уже выкладывал снимки со своей второй половинкой, на которых подписчики обратили внимание на округлившийся живот Валерии. Тогда бизнесмен никак не комментировал подозрения подписчиков.

Курбан Омаров был женат на Ксении Бородиной с 2015 по 2021 год. Их брак распался из-за регулярных измен Омарова.

Ранее мы писали о том, что Курбан Омаров подал заявление в загс и предложил угадать дату регистрации брака.