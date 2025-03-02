«Мужчины и так меня любят»: перенесшая инсульт Кондулайнен похвасталась активной личной жизнью

66-летняя актриса Елена Кондулайнен проходит реабилитацию после сложного перелома ноги, полученного год назад во время съемки селфи в горах. Это не первая травма актрисы: ранее она ломала руку, а пять лет назад перенесла инсульт, который едва не поставил крест на ее карьере. Несмотря на это, Кондулайнен смогла вернуться на сцену, хотя и ненадолго. Сейчас она ищет нового агента, надеясь возобновить работу в кино.

Актриса активно занимается восстановительными упражнениями в фитнес-центре под наблюдением тренера. Она подчеркивает важность поддержания физической формы и стремления к идеальному внешнему виду, что, как она признается, и стало причиной предыдущей травмы.

Кондулайнен не стесняется рассказывать о личной жизни. Личная жизнь звезды советского кинематографа бьет ключом. По ее словам, романы помогают поддерживать здоровье.

«Мужчины и так меня любят. Даже с этим диагнозом», — пояснила знаменитость.

В эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ актриса также рассказала о своих финансовых трудностях, вынуждающих ее самостоятельно справляться с домашними делами без помощи домработницы.

Сейчас звезда наслаждается жизнью. Ее радуют сыновья и ухажеры, а физические упражнения помогают поддерживать здоровье.

20 февраля в СМИ появилась новость о том, что Елена почти не может говорить и с трудом передвигается. Якобы артистка тяжело восстанавливается после перенесенного инсульта в 2020 году. Однако Кондулайнен опровергла эти слухи.