Елена Кондулайнен прокомментировала слухи об ухудшении состояния здоровья

Заслуженная артистка РФ Елена Кондулайнен прокомментировала новости об ухудшении состояния здоровья. Ее слова приводит издание «Абзац».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 66-летняя знаменитость пожаловалась врачам на частичную потерю речи спустя всего два месяца после того, как снова заговорила. Актриса также рассказала об отказе правой части тела, потерю памяти, зрения и постоянный шум в ушах.

Как призналась Кондулайнен, новости о проблемах со здоровьем являются ложью.

«Мое состояние хорошее. Я даю интервью на телевидении, смотрите телевидение. Говорят они... Вы слышите, как я говорю? Ну вот и все», - высказалась актриса.

В 2020 году Елену Кондулайнен доставили в больницу из ресторана с подозрением на инсульт. У нее была затруднена речь, она не могла поднять руку. Позднее знаменитость выписали из больницы и, как рассказывали близкие артистки, ей удалось полностью восстановиться.

В 2023 году звезду «Сто дней до приказа» снова госпитализировали. Она выписалась из реабилитационного центра, а после поехала в санаторий Нальчика. Актриса признавалась, что полностью соблюдает рекомендации медиков: ведет здоровый образ жизни и занимается лечебной физкультурой.

Незадолго до этого актер Герчаков высказался об увольнении Кондулайнен из театра.