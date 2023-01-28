Мужчина в порванной тельняшке развеселил Аллу Пугачеву

Бывший участник группы «Любэ» Юрий Рипях привел эпизод из жизни, связанный с певицей Аллой Пугачевой. Он рассказал, как пришел на запись телеконцерта в выделяющейся на фоне «прилизанной» публики одежде.

Рипях появился в кожаных галифе, на нем были грубые ботинки и порванная тельняшка.

«Я… так развеселил Аллу Борисовну, что она решила исполнить со мной номер на песню «Пригласите даму танцевать», - вспомнил музыкант.

В 2022 году Алла Пугачева переехала в Израиль. В России стали обсуждать, какое наказание за этот отъезд ждет Примадонну на Родине.

Режиссер Егор Кончаловский заявил, что «достаточным» наказанием будет исчезновение артистки с телеэкранов и прекращение концертов в России.

На днях стало известно об инициативе замораживать все возможные доходы уехавших артистов. Речь, в том числе, идет о средствах, получаемых с гонораров от проката песен и фильмов.