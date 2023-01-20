Егор Кончаловский раскрыл, какое наказание готовится для сбежавшей в Израиль Аллы Пугачевой
Егор Кончаловский рассказал, как накажут Аллу Пугачеву в России.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Режиссер Егор Кончаловский рассказал, какое наказание ждет певицу Аллу Пугачеву, которая уехала из России в Израиль и получила гражданство этой страны.
«Сейчас они исчезнут с ТВ, не будет концертов в России. И это будет достаточным наказанием для них», - сказал режиссер.
Ему обидно, что певица, которая «была легендой», сейчас «сыплется». В других странах она не получит той популярности, которая была здесь, считает Кончаловский.
«Это все очень унизительно для них самих же», - заключил он.
Ранее сообщалось, что у Пугачевой есть накопления, которыми можно кормить всю Россию несколько лет. Соответствующей информацией поделился приятель певицы Джордж Ровалс.