Егор Кончаловский раскрыл, какое наказание готовится для сбежавшей в Израиль Аллы Пугачевой

Режиссер Егор Кончаловский рассказал, какое наказание ждет певицу Аллу Пугачеву, которая уехала из России в Израиль и получила гражданство этой страны.

«Сейчас они исчезнут с ТВ, не будет концертов в России. И это будет достаточным наказанием для них», - сказал режиссер.

Ему обидно, что певица, которая «была легендой», сейчас «сыплется». В других странах она не получит той популярности, которая была здесь, считает Кончаловский.

«Это все очень унизительно для них самих же», - заключил он.

Ранее сообщалось, что у Пугачевой есть накопления, которыми можно кормить всю Россию несколько лет. Соответствующей информацией поделился приятель певицы Джордж Ровалс.