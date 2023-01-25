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12:44, 25 января 2023
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Этого наказания ей не выдержать: в России придумали, как поступить с деньгами Аллы Пугачевой

В России предложили заморозить все возможные доходы уехавших артистов.

Этого наказания ей не выдержать: в России придумали, как поступить с деньгами Аллы Пугачевой

Фото: Владимир Лукьянов/ Starface.ru

В России предложили заморозить все способы получения доходов уехавшими звездами. С соответствующей инициативой выступил депутат Олег Матвейчев.

Наказание может коснуться певицы Аллы Пугачевой. Парламентарий призвал «начать какое-то следствие», чтобы установить, имело ли место преступление.

На это время предложено замораживать доходы. Затем в случае положительного решения суда средства могут направить на оплату штрафа.

Речь идет о заморозке доходов от аренды, недвижимости, гонораров от проката песен и фильмов. «Именно замораживать на какое-то время, на время отсутствия, например…», - подчеркнул он.

Политик также призвал радиостанции «приглядеться» к песням, которые ставят в эфире.

«Алла Пугачёва, я слышал буквально пару недель назад перед новым годом», - обратил внимание он.

Ранее режиссер Егор Кончаловский раскрыл, какое наказание может ждать сбежавшую в Израиль Пугачеву в России.

Источник фото:Владимир Лукьянов/ Starface.ru
Источник:РИА Новости
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