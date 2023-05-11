Мужа умершей Инны Чуриковой режиссера Глеба Панфилова увезли в реанимацию с инсультом

В Москве госпитализировали 88-летнего режиссера, супруга умершей актрисы Инны Чуриковой Глеба Панфилова. Он доставлен в реанимацию.

О госпитализации сообщил Telegram-канал Baza.

Первоначально Панфилова положили в реанимацию Одинцовской областной больницы. По информации источника, у него геморрагический инсульт.

Позже врачи решили перевезти его в другую больницу.

Чурикова умерла в январе 2023 года от остановки сердца. Артистке было 79 лет. На сороковой день Панфилов назвал настоящую причину смерти.

После кончины был разработан макет надгробного памятника. Художник Никас Сафронов раскритиковал предложенный скульптором Александром Рожниковым вариант.