Муж Инны Чуриковой на сороковой день озвучил настоящую причину смерти актрисы

Актриса Инна Чурикова умерла 14 января 2023 года в Москве. Официальная причина смерти – остановка сердца. Ее муж режиссер Глеб Панфилов рассказал, что было на самом деле.

«Она надорвалась – нагрузки», - рассказал он.

По словам Панфилова, «очень затратным» спектаклем была «Аудиенция».

«Он отдавала сцене слишком много сил. Гораздо больше, чем успевала восстановить. Переутомилась, страдала бессонницей», - признался вдовец в разговоре с kp.ru.

Также Панфилов объяснил, почему он отказался от проведения церемонии прощания в «Ленкоме», где Чурикова проработала почти полвека. Панфилов заявил, что на сцене театра «должен стоять живой артист, а не гроб с артистом». Он решил, что прощание – «это не спектакль» и для близких церемония является «печальным фактом» и только для зевак – «зрелищем».

Ранее сообщалось, что поклонники и знаменитости недовольны макетом надгробного памятника Инне Чуриковой. Художник Никас Сафронов объяснил, почему ему не нравится вариант скульптора Александра Рожникова.