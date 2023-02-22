Огромная голова и нет рук: памятником Инне Чуриковой недовольны поклонники и знаменитости

Первый макет памятника актрисе Инне Чуриковой оставил неприятные впечатления у части поклонников. Монумент, нарисованный скульптором Александром Рожниковым, не одобрил также художник Никас Сафронов.

«Мне не нравится», - прямо сказал он. Сафронов назвал «странной задумкой» решение автора «усадить» Чурикову на земной шар.

В такой ситуации, считает он, нужно писать разъяснение на самом памятнике. «Иначе Чурикову будут ассоциировать с бароном Мюнхгаузеном», - сказал художник.

При этом он назвал удачным предыдущий памятник Чуриковой, который установлен на ее родине. Здесь, считает он, стоило изобразить актрису в образе Жанны д'Арк – это было бы доходчиво и понятно.

«Огромная голова, маленькие плечики, которые вытащены наружу. Правая рука на представленном макете вообще не заметна», - описал Сафронов эскиз.

Он предложил выбрать вариант памятника коллегиально: для этого нужно собрать скульпторов и художников. «Такая великая актриса, как Чурикова, заслуживает самого лучшего памятника», - сказал он в беседе с mk.ru.

Ранее мы писали, как пришла идея создать такой памятник и какие смыслы заложил автор.