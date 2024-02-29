Мужа певицы Нюши застали за поцелуем с новой возлюбленной

43-летнего мужа певицы Нюши Игоря Сивова застали за поцелуем с новой возлюбленной. Об этом сообщает Telegram-канал Только никому.

В последнее время все внимание публики приковано к личной жизни Нюши. Поговаривают, певица рассталась с бизнесменом Игорем Сивовым. В начале 2024 года артистка отписалась от супруга в соцсети и перестала носить обручальное кольцо. Менеджер звезды заявил, что у певицы нет проблем с мужем, а кольцо она сняла только для фотосессии.

В распоряжение СМИ попали кадры, на которых запечатлены девушка и мужчина, похожий на Игоря. Он целовал и обнимал спутницу, не боясь камер. Пара появилась вместе на концерте известной группы.

На данный момент Игорь не комментировал снимки, попавшие в Сеть. Также ни бизнесмен, ни певица не делали заявлений о расставании.

Ранее сообщалось о том, что певица Нюша захотела познакомиться с бывшей женой мужа. Подробности смотрите в этой новости.

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