«Сесть за один стол»: певица Нюша захотела познакомиться с бывшей женой мужа

Певица Нюша призналась, что не знакома с бывшей женой мужа Аленой. При этом исполнительница хотела бы стать семьей, которая вместе отмечала праздники.

Об этом Нюша заявила в YouTube-шоу «Ваша Наташа». На слова артистки обратило внимание издание StarHit.

Подольская отметила, что бывшая супруга Игоря Сивова «молодец», она не настраивала детей против его новой избранницы. Нюша согласилась с этими словами.

На вопрос ведущей, хотела ли она стать семьей, «которая может сесть за один стол, отмечать праздники, свадьбы, дни рождения», певица сказала: «Если спрашивать, хочу ли я, то да. Я бы очень хотела».

Она привела в пример свою семью, в которой родители смогли простить друг друга и договориться. В итоге Нюша росла «с полным ощущением, что много любви вокруг». Она вспоминает, что чувствовала любовь и внимание от папиной супруги, и не была лишней.

Ранее сообщалось, что активисты обратятся в прокуратуру в связи с выступлением Нюши во Владивостоке. Их не устроила подтанцовка артистки: девушки были в прозрачных костюмах, под которыми виднелось белье.