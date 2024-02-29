«Из-за него целый театр закрывали»: Максим Виторган высказался о судьбе Козловского

Актер Максим Виторган рассказал, как из-за Данилы Козловского закрыли театр. Звезда «Беспринципных» высказался о судьбе коллеги в личном блоге.

В соцсети Виторган выразил поддержку Козловскому. Данила с 2007 года числился в труппе Малого драматического театра, однако из-за давления общественников актеру пришлось уволиться. По словам Максима, пока Козловский не ушел из театра, ему не давали работать.

«Из-за него целый театр закрывали, пока он не уволился», — сообщил звезда «Беспринципных».

Максим надеется, что в скором времени проблемы Козловского решатся и он вновь будет выступать в России. По мнению Виторгана, Данила — «бесконечно» артистичен и настоящий профессионал. Актер поделился впечатлениями от просмотра спектакля с участием Козловского. Максим назвал постановку FRANK «праздником души».

«Это искрометно, иронично, пронзительно. Здесь выверены каждое слово, жест, но при этом есть легкость, полетность. Данила — это воплощение понятия «артист»», — высказался Виторган.

Ранее сообщалось о том, что актер Данила Козловский уехал в США. Подробности смотрите в этой новости.

Также мы писали о том, что Максим Виторган высмеял Никиту Кологривого после критики артистов.