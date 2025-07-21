Мужа Ксении Собчак внесли в базу украинского «Миротворца»

Российского режиссера, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Как сообщает ТАСС, личные мужа журналистки Ксении Собчак появилось в списках 20 июля 2025 года. Его обвиняют в поддержке действий России.

Скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году с целью публикации персональных данных людей, якобы угрожающих национальной безопасности Украины. В настоящее время туда внесено большинство российских артистов, журналистов и деятелей культуры.

Также сообщалось, что 21 июля Константину Богомолову присвоили почетное звание «Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее музыкальный фолк-коллектив «Бурановские бабушки» попал в украинскую базу «Миротворец». При этом в список попала даже умершая в 2024 году Екатерина Шкляева.