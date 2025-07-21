Богомолову присвоили звание «Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации»

Режиссеру Константину Богомолову присвоили почетное звание «Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации». Соответствующий указ 21 июля подписал президент России Владимир Путин.

В документе говорится: «Присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Богомолову Константину Юрьевичу – художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр на Малой Бронной"».

Указ о награждении государственными наградами опубликован на официальном сайте правовых актов. Богомолов единственный в документе, кто удостоен данного звания.

Также указом за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве» артист Московского государственного академического театра «Русская песня» Вячеслав Манучаров.

Ранее Богомолов признался, что готов поставить спектакль про президента Росси Владимира Путина. Он рассказал, что с удовольствием сделает постановку, если кто-то напишет пьесу.