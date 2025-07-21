Участницы ансамбля «Бурановские бабушки» попали в базу украинского «Миротворца»

Музыкальный фолк-коллектив «Бурановские бабушки» попал в украинскую базу «Миротворец». Это следует из данных сайта, пишет ТАСС.

Сообщается, что ансамбль был внесен в базу из-за посещения и деятельность на территории Крымского полуострова. В список попали все экс-участницы конкурса «Евровеидения» 2012 года, даже ушедшие из жизни. Речь идет о Екатерине Шкляевой, которая умерла в июле 2024 года.

«Бурановские бабушки» — фольклорный коллектив из удмуртского села Бураново. Группа представляла Россию в финале 57-го международного песенного конкурса. Их композиция «Party for Everybody» заняла второе место.

На сайте «Миротворца» уже есть множества звезд российского шоубизнеса. Среди них, например, певцы Олег Газманов, Надежда Кадышева, Сергей Жуков, актеры Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, режиссер Никита Михалков, писатель Олег Рой и даже шеф-повар Константин Ивлев. И многие другие.

Ранее мы писали о том, что Украинская служба безопасности объявила в розыск певца Олега Газманова.