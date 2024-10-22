Мужа Глюкозы обвинили в махинациях с землей на 73 млн рублей

Мужа Глюкозы обвинили в махинациях с землей в Санкт-Петербурге, стоимость которой составляет 73 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, участком земли владело акционерное общество «Главинвестпроект Санкт-Петербург», которое признали банкротом. Перед этим компания успела продать мужу певицы участок в 28,6 тыс. квадратных метров. Как пишет Mash, другая фирма отсудила деньги за участок у предприятия «Главинвестпроект Санкт-Петербург», но по факту ничего не получила.

Теперь в суд поступили заявления на избранника певицы. Якобы он вывел участок в Выборгском районе через аффилированную компанию-должника.

На данный момент муж Глюкозы и его представители не комментировали новость в СМИ.

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