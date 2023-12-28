Муж Вики Цыгановой раскрыл подробности о состоянии певицы после обморока

Супруг певицы Вики Цыгановой Вадим заявил, что она восстановилась после обморока. Об этом пишет Telegram-канал Daily Storm.

Как признался избранник артистки, у нее случился нервный срыв из-за поведения охранников на спектакле-сказке для детей Донбасса. Муж звезды уточнил, что секьюрити выгоняли при Цыгановой гостей из зала.

«К сожалению, меня там не было. Я бы морду набил этим охранникам! Когда идет по отношению к детям агрессия, крик…», — сказал Цыганов.

Супруг знаменитости подчеркнул, что в настоящий момент исполнительница чувствует себя намного лучше, а обморок был незначительный. Вадим добавил, что искренне рад, что жена смогла быстро восстановиться.

Напомним, Вика Цыганова потеряла сознание рядом с Кремлевским дворцом после новогоднего представления для детей Донбасса 27 декабря. Уточняется, что артистка должна была поздравить детей из ДНР по окончании постановки, однако, когда артисты ушли с поклона, охранники объявили, что мероприятие завершено, и стали провожать посетителей. После этого исполнительнице стало плохо.

Также незадолго до этого Цыганова заявила, что не будет смотреть «Голубой огонек».