Певица Вика Цыганова упала в обморок в Кремле после новогоднего представления, об этом сообщает mk.ru.

О произошедшем рассказал муж певицы Вадим Цыганов. По словам мужчины, супругу пригласили в Кремль для того, чтобы она смогла вручить подарки детям из Донбасса, однако в какой-то момент все пошло не по плану. Вручить подарки так и не удалось.

«Подарки были разложены, их уже начали раздавать, как вдруг охрана неожиданно стала всех выгонять. Там присутствовал академик Дерябин, он просил дать возможность порадовать детей. Но охрана была непреклонна, выключили свет, началась давка. Дошло до вызова полиции», — рассказал Вадим Цыганов.

По словам супруга Вики Цыгановой, певице стало плохо на выходе из Кремлевского дворца. Уже на улице она потеряла сознание.

«Вика упала даже в обморок на улице из-за этого. Она же пришла с благой целью — сказать добрые слова детям. А получилось так, как получилось», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что певица Вика Цыганова заявила, что не будет смотреть «Голубой огонек».