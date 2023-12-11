«Пошлость»: певица Вика Цыганова раскритиковала «Голубой огонек»

Известная певица Вика Цыганова призналась, что не планирует смотреть традиционное новогоднее шоу «Голубой огонек». Ее слова приводит Pravda.Ru.

«Я не буду смотреть эту пошлость, мне это не нужно абсолютно», - сказала Цыганова.

Как призналась звезда, за последние 20 лет программа вообще не стала лучше. Вдобавок, по ее мнению, в этой передаче стали принимать участие артисты, которые не берут за «душу и сердце». Она подчеркнула, что в настоящий момент на музыкальном рынке наблюдается «тотальная серость». Артистка добавила, что современные музыканты научились петь и брать ноты, но не способны как-либо зацепить слушателя.

Ранее Вика Цыганова прокомментировала стычку блогера Дани Милохина и телеведущего Владимира Соловьева. По мнению певицы, русский народ должен простить обоих участников конфликта.