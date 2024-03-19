Муж певицы Лены Катиной перенес операцию на носу и посмеялся над Хайдаровым

Муж певицы Лены Катиной перенес операцию на носу и посмеялся над Тимуром Хайдаровым. Дмитрий Спиридонов рассказал об операции в личном блоге.

В соцсети бизнесмена появились кадры из больничной палаты. Спиридонов вышел на связь в повязке и сообщил о том, что ему провели операцию на носу. Дмитрию удаляли полипы и кисту.

«Меня привезли в палату. Так и хочется пошутить, что я у Тимура Хайдарова, но нет. Все прошло прекрасно. Думаю, что мое чувство юмора родилось на пять минут раньше меня 41 год назад», — высказался супруг Лены.

Несмотря на проведенную операцию, Дмитрий находится в хорошем настроении. Бизнесмен с иронией заявил, что он отметил «Новый год с новым носом».

«Если у меня сделан новый нос, а я крещеный, то мне его нужно докрещивать?» — пошутил Дмитрий.

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