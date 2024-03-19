Лариса Долина рассказала, что у дочки Юлии Началовой серьезные отношения с парнем. Певица поделилась откровением в эфире шоу «МАЛАХОВ».

Вера Алдонина и Лариса Долина стали гостями передачи Андрея Малахова. В новом интервью наследница Началовой поделилась творческими планами. Как выяснилось, школьница мечтает о карьере певицы: ей «интересны сцена и общение со зрителем». Вера заявила, что в скором времени дедушка, композитор Виктор Началов, напишет ей песню. Лариса Долина добавила, что помогает крестнице на творческом пути и планирует обучать ее на своем курсе.

«Она очень многое заслужила уже. Она очень много работает. Она себя проявила и как режиссер, и как певица», — высказалась Долина.

Также Вера рассказала о личной жизни. Наследница Юлии состоит в отношениях с молодым человеком. Долина назвала его «хорошим парнишкой».

Малахов поинтересовался у Веры, что для нее важнее: карьера или личная жизнь. За девушку ответила Долина. «Сердцу не прикажешь», — лаконично высказалась артистка.

Ранее дочь покойной Юлии Началовой показала, с чего начался творческий путь певицы. Подробности смотрите в этой новости.

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