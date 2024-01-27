Экс-солистка группы t.A.T.u Лена Катина рассказала, почему стала больше ругаться с мужем

Рождение ребенка испытывает на прочность брак экс-солистки группы t.A.T.u Лены Катиной с мужем Дмитрием Спиридоновым. В социальных сетях знаменитость призналась, что стала чаще ссориться с супругом, передает Ladys.media.

По словам Катиной, с рождением ребенка в ее жизни появились недосып и нервозность. В связи с этим отношения с мужем стали портиться.

«Копился недосып, нервозность. Какое-то время просто оба были на взводе. Иногда ни сил, ни времени не хватало. Новорожденный ребенок — это тяжело», — рассказала экс-солистка группы t.A.T.u.

После признания Катиной ее подписчики в социальных сетях стали обсуждать, сколько еще просуществует ее брак со Спиридоновым. По мнению некоторых пользователей, глава семейства в какой-то момент потеряет терпение и оставит знаменитую супругу.

Ранее Катина не стала скрывать проблемы со здоровьем после вторых родов. Она заявила, что ей необходимо ходить на массаж.