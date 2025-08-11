«Имя мамы приносило больше проблем»: дочь Глюкозы заявила о пережитых трудностях из-за певицы

18-летняя дочь Глюкозы сообщила, что у нее были проблемы из-за матери. Лидия поделилась откровением в эфире «Шоу Воли».

Дочь Глюкозы пошла по стопам певицы и связала жизнь с музыкальной карьерой. По словам Лидии, звездная мама не участвует в ее продвижении и не дает профессиональных советов. Дело в том, что родственницы выступают в разных направлениях: Глюкоза предпочитает электронику, а ее дочь — фолк.

Также Лидия отметила, что хотела избежать сравнений с мамой, поэтому она самостоятельно строит карьеру.

«У мамы — дерзкая электроника, она популярных рэперов знает лучше, чем я. А я тусуюсь в инди, фолке, немножечко в роке. Мне имя мамы в основном приносило больше проблем, потому что я хотела двигаться в свою сторону, чтобы меня с ней не сравнивали. Все-таки у нас разные направления», — пояснила артистка.

По словам Лидии, главным советчиком в профессиональном развитии стал для нее отец.

В ответ на признание Лидии ведущий отметил, что она не похожа на маму.

«Я тебе точно скажу. Два разных человека абсолютно!» — заявил Павел Воля.

