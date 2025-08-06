Налоговая заблокировала счета брата Артема Чекалина из-за долгов. Об этом сообщает Super.ru.

ФНС заблокировала банковские счета младшего брата Артема Чекалина — Аркадия. Известно, что основной причиной для этого стала налоговая декларация по ИП, которую предприниматель не предоставил вовремя.

Также на имя Аркадия Чекалина нашлись долги по налогам на сумму 601 тысяча рублей. Есть проблемы и у компании нижнего белья «Леани», гендиректором которой является бизнесмен. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», счета организации заблокированы из-за несвоевременной сдачи налоговой декларации.

Напомним, блогеры Артем и Валерия Чекалины до сих пор находятся под домашним арестом. Их обвиняют в незаконном выводе денег из России.

Ранее мы писали о том, что судебные приставы разыскивают группу «Нервы» из-за долга в 775 тысяч рублей.