Муж певицы Аллы Пугачевой показал ее в молодежном образе в первый день весны
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Муж певицы Аллы Пугачевой показал ее в молодежном образе в первый день весны. Артист опубликовал снимок в личном блоге.
Каждый год в первое воскресенье марта Пугачева поздравляет поклонников с окончанием зимы, произнося фразу: «Весну разрешаю». К поздравлениям певицы присоединился и ее супруг. Правда артист обратился не ко всем россиянам, а персонально к Алле Борисовне. Он опубликовал снимок жены в молодежном наряде и публично признался ей в любви.
«Поздравляю мою любимую с ее праздником Желтых цветов, с первым воскресеньем весны», — написал муж певицы.
На фото Пугачева запечатлена в зеленой толстовке, брюках, кроссовках и кепке. Ее образ дополнили солнечные очки и черная сумка. Подписчики отметили, что артистка «выглядит на все 100».
«Как хорошо выглядит Алла Борисовна, на все 100! Благодарим вас за фото», — написали фолловеры.
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