НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 марта 2025, 08:56
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Муж певицы Аллы Пугачевой показал ее в молодежном образе в первый день весны

Муж певицы Аллы Пугачевой показал ее в молодежном образе в первый день весны

© Starface.ru

Муж певицы Аллы Пугачевой показал ее в молодежном образе в первый день весны. Артист опубликовал снимок в личном блоге.

Каждый год в первое воскресенье марта Пугачева поздравляет поклонников с окончанием зимы, произнося фразу: «Весну разрешаю». К поздравлениям певицы присоединился и ее супруг. Правда артист обратился не ко всем россиянам, а персонально к Алле Борисовне. Он опубликовал снимок жены в молодежном наряде и публично признался ей в любви.

«Поздравляю мою любимую с ее праздником Желтых цветов, с первым воскресеньем весны», — написал муж певицы.

Муж певицы Аллы Пугачевой показал ее в молодежном образе в первый день весны

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

На фото Пугачева запечатлена в зеленой толстовке, брюках, кроссовках и кепке. Ее образ дополнили солнечные очки и черная сумка. Подписчики отметили, что артистка «выглядит на все 100».

«Как хорошо выглядит Алла Борисовна, на все 100! Благодарим вас за фото», — написали фолловеры.

Ранее «разрешившей» весну и оскорбившей россиян Алле Пугачевой пригрозили бумерангом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Григорий Лепс выругался матом после вопроса о свадьбе с 19-летней возлюбленной.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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