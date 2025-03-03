Муж певицы Аллы Пугачевой показал ее в молодежном образе в первый день весны. Артист опубликовал снимок в личном блоге.

Каждый год в первое воскресенье марта Пугачева поздравляет поклонников с окончанием зимы, произнося фразу: «Весну разрешаю». К поздравлениям певицы присоединился и ее супруг. Правда артист обратился не ко всем россиянам, а персонально к Алле Борисовне. Он опубликовал снимок жены в молодежном наряде и публично признался ей в любви.

«Поздравляю мою любимую с ее праздником Желтых цветов, с первым воскресеньем весны», — написал муж певицы.