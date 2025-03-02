«Предавшая русский народ»: «разрешившей» весну Алле Пугачевой угрожают бумерангом

Уехавшей из России Алле Пугачевой, «разрешившей» весну соотечественникам, пригрозили бумерангом. В своем Telegram-канале блогер Сурен Каграманов, известный под псевдонимом Сорян, назвал певицу «предателем» и напомнил о ее поведении и высказываниях в адрес россиян.

В первое воскресенье марта Алла Пугачева продолжила свою многолетнюю традицию и обратилась к жителям России. Артистка опубликовала в соцсети пост со снимком мимозы и дала старт теплому времени года: «Весну разрешаем!!!»

Многие не поддержали обращение эмигрировавшей певицы и отметили, что в стране «все хорошо без разрешений» Аллы Пугачевой, призвав ее извиниться перед соотечественниками. Пранкер Сорян согласился со мнением большинства россиян, напомнив, как артистка в тяжелое для России время «уехала, хлопнув дверью, еще и с оскорблениями». Блогер заверил, что знаменитости еще все вернется.

«Мне неважно мнение тех, кто поет оды предавшей русский народ Пугачевой. Мне вообще плевать на тех, кто каким-либо образом защищает ту, что в сложное для страны время, для людей, которые были „убиты“ смертями родных из-за ковида, уехала, громко хлопнув дверью, еще и с оскорблениями. Каждый получил и еще получит свою порцию от бумеранга совести», — заявил Сурен Каграманов.

Блогер также «прошелся» по личной жизни певицы. Он намекнул, что Алла Пугачева уже давно не живет с мужем, шоуменом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ), а их дети не понимают, почему они уехали из России при наличии «целого и невредимого» замка в подмосковной деревне Грязь.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* и детьми уехала из России в Израиль. Также артистов нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость.

Ранее сообщалось о том, что Алле Пугачевой объявили бойкот в Израиле.

*признан иноагентом на территории РФ