СК: Эльман Пашаев путем обмана похитил у Алексея Блиновского более 47 млн рублей

Завершены следственные действия в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Следственный комитет России сообщил, что сумма похищенных им у бизнесмена Алексея Блиновского денег превысила 47 млн рублей.

Пашаева обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Установлено, что в январе 2024 года экс-адвокат убедил Блиновского, что освободит его жену от уголовной ответственности за вознаграждение.

«Не имея реальной возможности исполнить свои обязательства, Пашаев путем обмана похитил у Блиновского денежные средства в сумме более 47 млн рублей», - говорится в сообщении СК.

Доказано, что аналогичным образом он пытался похитить более 15 млн у Алексея Захарова. Однако довести преступный умысел у Пашаева не получилось – сотрудники правоохранительных органов это пресекли.

На имущество Пашаева наложили арест. Бывший адвокат заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что он поругался в суде с сотрудником конвоя.