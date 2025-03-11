Муж Насти Ивлеевой Филипп Бегак заявил, что с улыбкой вспоминает об умершем отце
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Муж Насти Ивлеевой Филипп Бегак заявил, что с улыбкой вспоминает об умершем отце. Об этом стало известно в эфире «Культуры».
После смерти отца Филипп стал вести его программу на федеральном канале. В день рождения родителя Бегак посвятил ему передачу и поделился воспоминаниями.
«Воспоминания об ушедших у некоторых вызывают слезы, у некоторых — улыбку. У меня лично, конечно, это всегда улыбка», — заявил он.
Филипп признался, что отличается от отца и не обладает его системностью, дисциплинированностью. По его словам, родитель мог часами заниматься работой, изучать темы и записывать подводки.
«Я же очень спонтанный, несистемный, не очень дисциплинированный, очень любознательный. Поэтому я подводки заранее не готовлю, потому что у меня не очень память, я все равно не запомню то, что напишу. Отец писал не просто подводки, он писал так жизнь», — признался муж Насти.
Также Бегак вспомнил о детстве и о том, как отец учил его водить.
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