Муж Насти Ивлеевой Филипп Бегак заявил, что с улыбкой вспоминает об умершем отце. Об этом стало известно в эфире «Культуры».

После смерти отца Филипп стал вести его программу на федеральном канале. В день рождения родителя Бегак посвятил ему передачу и поделился воспоминаниями.

«Воспоминания об ушедших у некоторых вызывают слезы, у некоторых — улыбку. У меня лично, конечно, это всегда улыбка», — заявил он.

Филипп признался, что отличается от отца и не обладает его системностью, дисциплинированностью. По его словам, родитель мог часами заниматься работой, изучать темы и записывать подводки.

«Я же очень спонтанный, несистемный, не очень дисциплинированный, очень любознательный. Поэтому я подводки заранее не готовлю, потому что у меня не очень память, я все равно не запомню то, что напишу. Отец писал не просто подводки, он писал так жизнь», — признался муж Насти.

Также Бегак вспомнил о детстве и о том, как отец учил его водить.

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