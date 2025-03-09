Без иноагентов и откровенных нарядов: Настя Ивлеева уехала на Алтай с мужем праздновать 34-летие

Блогерша Анастасия Ивлеева, по всей видимости, с головой погрузилась в семейную жизнь и забыла о шумных вечеринках, как четыре года назад. Она отправилась праздновать 34-летие на Алтай.

Настя опубликовала в своем Telegram-канале ивлеева.com в горле фотографию с мужем Филиппом Бегаком. На снимке пара позирует на фоне озера. Вероятно, супруги проводила время наедине друг с другом.

День рождение у Анастасии был 8 марта. Еще четыре года назад она закатила по этому случаю шумную вечеринку, на которой собрались звезды отечественного шоу-бизнеса. Некоторые из них ныне являются иноагентами, как, например, Максим Галкин* (признан иностранным агентом на территории России). Однако после «голой вечеринки» Ивлеева перестала устраивать шумные приемы и сфокусировалась на семье.

Ранее сообщалось, что блогерша расплатилась с многомиллионными долгами после продажи особняка. Всего она задолжала 30 млн рублей.

*признан иноагентом на территории России