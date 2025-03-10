«Отказало зрение. Так страшно»: как живут вдова и дочь звезды фильма «Москва слезам не верит» Алексея Баталова

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Алексей Баталов ушел из жизни в 2017 году, и после его смерти судьбы его вдовы и страдающей ДЦП дочери сложились трагично. В СМИ писали, что их дом в Переделкино разрушается, но помочь семье некому. В беседе с aif.ru Гитана Леонтенко рассказала, как они с дочерью живут сейчас.

В 1963 году Алексей Баталов женился во второй раз, его избранницей стала артистка цирка Гитана Леонтенко. Через пять лет после свадьбы у пары родилась дочь Мария, но их радость омрачило известие о диагностированном у девочки ДЦП. Всю жизнь наследница артистов прикована к инвалидному креслу, но смогла окончить ВГИК и стала литератором, пишет сценарии. После смерти актера жизнь его вдовы сильно изменилась — из-за пережитого стресса ее здоровье заметно пошатнулось.

«С жилищными условиями у меня все хорошо, я живу в своей квартире в центре Москвы. Плохо со здоровьем. У меня от нервов отказало зрение. Вы представляете, я такая здоровая, а ни зги не вижу. Что-то, конечно, я делать могу, ходить, например. Но так страшно ничего не видеть. Но вы не подумайте, я в помощи не нуждаюсь, сама готова всем помочь! <…> Мой муж всегда всех учил — надо помогать», — поделилась вдова Алексея Баталова.

На вопрос о том, как сейчас живет их с актером дочь Мария, Гитана Леонтенко ответила, что у Марии «все хорошо», «она написала книгу». Артистка добавила, что в настоящее время дочери «помогает сиделка».

Напомним, при жизни у звезды фильма «Москва слезам не верит» были проблемы с сосудами, поэтому у него часто кружилась голова. В январе 2017 года Алексей Баталов упал и сломал шейку бедра правой ноги, ему сделали операцию, после чего он остался в больнице. 15 июня 2017 года народный артист СССР ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Ранее сообщалось о том, что вдова Алексея Баталова рассказала о судьбе их дома в Переделкино.