Уехавшая из РФ Лайма Вайкуле напугала поклонников асимметричными чертами лица

Проживающая в Латвии певица Лайма Вайкуле опубликовала в своем блоге новое видео, на кадрах которого предстала перед поклонниками в джинсовой куртке и с букетом ландышей. При этом пользователей напугало асимметричное лицо 70-летней артистки.

«У меня в руках ландыши, а это значит, что скоро лето и фестиваль Лайма Рандеву», - сообщила певица на латышском языке.

Она заверила, что каждый день в программе фестиваля будут принимать участие 15, а то и 20 артистов. При этом не уточнила, кто именно посетит ее мероприятие. Вероятно, Вайкуле не может похвастаться громкими именами.

Так как Лайма обратилась не на русском языке, многие подписчики ее просто не поняли. При этом они обратили внимание на изменившуюся внешность 70-летней исполнительницы хита «Вернисаж».

Пользователи Сети предположили, что Лайма сделала пластическую операцию по омоложению, после которой ее губы приняли странную расплывчатую форму. Кроме того, один глаз стал меньше другого.

«Говорите на русском, больше людей вас поймут», - рекомендовали артистке подписчики.