Муж Ксении Бородиной нарушил ПДД 264 раза на элитной машине телеведущей. Сумма штрафов составляет 280 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Бородина купила авто, стоимость которого 35 млн рублей, в разгар романа с Николаем Сердюковым — зимой 2024 года. После покупки машина перешла во владения Николая, хотя оформлена она на жену. К слову, несмотря на то, что за рулем находился супруг, штрафы пришли Бородиной.

СМИ писали, что до свадьбы с Ксенией у блогера из имущества было только парковочное место в московском ЖК. Также сообщалось, что Николай получил работу, став гендиректором в компании тещи.

Ранее Бородина устроила праздник в день рождения мужа с тортом за 65 тысяч рублей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Марго Овсянникова раскритиковала свадебный подарок Сердюкова Бородиной.