Черная икра и торт за 65 тысяч рублей: Бородина устроила праздник для мужа в его день рождения

Телеведущая Ксения Бородина устроила большой праздник для своего мужа Николая Сердюкова в честь его 37-летия. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», гости пили шампанское, ели черную икру и торт за 65 тысяч 900 рублей.

Торт для именника был в виде ведра со льдом и бутылкой шампанского внутри. Его фото Ксения публиковала у себя в соцсетях и сделала целый репортаж о том, как прошел день рождения супруга.

Праздник начался с эффектного появления виновников торжества. Бородина была в черном вечернем платье с декольте, с собранными волосами и ярким макияжем.

Среди приглашенных была певица Ольга Орлова, пришедшая поздравить мужа своей подруги. Гости соблюдали строгий дресс-код: мужчины были в классических костюмах, а женщины в элегантных коктейльных платьях.

Торжество состоялось в премиальном гастротеатре. По словам Ксении, все было «невероятно красиво и вкусно». Особый акцент сделали на икре, которую гости ели руками.

В то время как взрослые веселились, 16-летняя Маруся и 9-летняя Теона готовили сюрприз дома. Дочери Бородиной самостоятельно испекли торт и встретили Николая под хит Ирины Аллегровой. Растроганный Сердюков поблагодарил сестер, признавшись, что не ожидал такого теплого поздравления.

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