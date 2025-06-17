«Лучше быть одной»: протеже Киркорова высмеяла мужа Бородиной из-за свадебного подарка

Протеже Филиппа Киркорова Марго Овсянникова высмеяла нового мужа Ксении Бородиной Николая Сердюкова. Певицу возмутило, что блогер подарил телеведущей на свадьбу шины для автомобиля.

Марго не понимает, зачем Бородина вышла замуж за Сердюкова. Артистка пожелала, чтобы всем женщинам дарили машины, квартиры, самолеты, особенно тем, которые смогли стать популярными.

«И я понимаю Ольгу Бузову, да. Лучше быть одной, чем обеспечивать какого-то мужчину», — сказала Овсянникова в разговоре с Furor Media.

Певица призвала девушек найти себе добытчиков и защитников, на которых можно будет опереться.

Напомним, экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» рассекретила свой новый роман летом 2024 года. Уже в декабре Ксения Бородина и Николай Сердюков объявили о помолвке, а 3 июня 2025 года поженились. Супруги не скрывают, что мечтают о детях. Избранник Ксении мечтает о рождении еще одной дочки. А Бородина, в свою очередь, хотела бы стать мамой мальчика.

Ранее Ксения Бородина призналась, что хотела пригласить на свадьбу певицу Надежду Кадышеву, но отказалась от этой идеи из-за высокого гонорара артистки.