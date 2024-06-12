Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский оказался должником «дочки» «Газпрома»

Владеющий собственным бизнесом Алексей Блиновской, муж «королевы марафонов» Елены Блиновской, задолжал 61 тысячу рублей дочернему предприятию «Газпрома» в Республике Адыгея.

Как пишет Пятный канал со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП), исполнительное производство имущественного характера завели 24 января 2024 года.

Ранее арбитражный суд Москвы отказался признать банкротом принадлежащую Блиновскому IT-компанию под названием «Подари мечту». У мужа «королевы марафонов» не оказалось 250 тысяч рублей для оплаты судебных расходов.

Семья Елены Блиновской также пытается продать находящуюся под арестом квартиру за 69 миллионов рублей. Еще одну недвижимость с дизайнерским ремонтом решили сдавать в аренду за 250 тысяч рублей в месяц.

Напомним, Елена Блиновская находится в СИЗО, ее обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Ее также обвиняют в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. Сам Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ и находится в зоне СВО.