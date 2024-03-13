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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 марта 2024, 17:51
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Муж Инстасамки приобрел автомобиль за 45 млн рублей

Рэпер Moneyken купил себе спорткар за 45 млн рублей.
Муж Инстасамки приобрел автомобиль за 45 млн рублей

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруг певицы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева), рэпер Moneyken (настоящее имя Олег Еропкин) показал новый автомобиль. Соответствующий пост он разместил в своем микроблоге.

Муж Инстасамки приобрел автомобиль за 45 млн рублей

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкант приобрел серый спорткар Lamborghini Urus за 45 млн рублей. Артист поделился видео из салона, где сделал дорогостоящую покупку.

Moneyken снялся сидя на капоте этой машины. На фото рэпер позировал в черной толстовке с принтом, широких брюках и кедах. Муж исполнительницы хита «За деньги да» также дополнил свой образ шерстяной шапкой и очками с коричневыми стеклами.

«Пока вы мечтаете, он делает», - прокомментировала покупку супруга Инстасамка.

Ранее Инстасамка сообщила о планах сдать ЕГЭ и поступить в университет.

Также Инстасамка рассказала, что собирается стать мамой в ближайшие годы.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
певица
рэпер
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