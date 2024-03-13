Муж Инстасамки приобрел автомобиль за 45 млн рублей
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Супруг певицы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева), рэпер Moneyken (настоящее имя Олег Еропкин) показал новый автомобиль. Соответствующий пост он разместил в своем микроблоге.
Музыкант приобрел серый спорткар Lamborghini Urus за 45 млн рублей. Артист поделился видео из салона, где сделал дорогостоящую покупку.
Moneyken снялся сидя на капоте этой машины. На фото рэпер позировал в черной толстовке с принтом, широких брюках и кедах. Муж исполнительницы хита «За деньги да» также дополнил свой образ шерстяной шапкой и очками с коричневыми стеклами.
«Пока вы мечтаете, он делает», - прокомментировала покупку супруга Инстасамка.
Ранее Инстасамка сообщила о планах сдать ЕГЭ и поступить в университет.
Также Инстасамка рассказала, что собирается стать мамой в ближайшие годы.