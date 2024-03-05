«Планируем»: рэперша Инстасамка заговорила о скором материнстве

Рэперша Инстасамка заявила, что собирается родить ребенка в ближайшее время. Она отметила, что уже сейчас планирует вместе с мужем скорое пополнение в семье.

Два года назад исполнительница хита «За деньги да» отпраздновала свадьбу со своим продюсером MoneyKen. Они встречались довольно много лет, поэтому поклонники ни раз спрашивали у них, когда же будут дети. Музыканты предпочитали эти вопросы игнорировать. Однако недавно во время общения с фанатами артистка все-таки решила дать ответ, хоть и не точный.

Инстасамка призналась, что разговаривает на тему пополнения с мужем. Но сказать точно, когда у них появится сын или дочь, она не может.

«Скоро, планируем дроп в ближайшие годы», - сказала рэперша.

К слову, Инстасамка делилась, что очень любит детей. И при этом она осуждает блогеров, которые делают на них контент. По мнению певицы, ребенок имеет право на личную жизнь, и родители не должны за него решать – быть ему публичным или же нет.

Ранее в Уфе отменили концерт Инстасамки и ее мужа MoneyKen.